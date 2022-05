Zelenskiy confirma: ataque a escola matou 60 pessoas

Um ataque russo a uma escola utilizada como abrigo na região de Lugansk, leste da Ucrânia, resultou na morte de 60 pessoas. A informação foi confirmada pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em conversa com o G7, este domingo, citada pelas agências Reuters e AFP. Anteriormente, dois óbitos já tinham sido confirmados e 60 pessoas estavam desaparecidas nos escombros.

"As 60 pessoas debaixo dos escombros estão provavelmente mortas", disseram as fontes da autoridade regional ucraniana através do Telegram, de acordo com o portal Ukrinform, nas primeiras horas de domingo.



De acordo com estes meios, até 90 pessoas estavam abrigadas na escola, que ruiu em resultado do ataque, enquanto 30 conseguiram ser resgatadas.

O ataque ocorreu no final da tarde de sábado na cidade de Belogorovka, no leste da Ucrânia, na região de Donbass.

A escola ocupa uma área de 300 metros quadrados, ao lado da Casa da Cultura, e estava a ser utilizada como abrigo pelos cidadãos.