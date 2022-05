Segunda Guerra Mundial. Zelenskiy diz que o “nunca mais durou só 77 anos”

Neste que é o dia da celebração da memória das vítimas da Segunda Guerra Mundial, o Presidente da Ucrânia publicou uma mensagem e um vídeo a preto e branco, em que lamenta que a paz no país tenha durado menos de um século.

Vestindo uma camisola na qual se lê “Ucrânia”, Volodomyr Zelenskiy fala neste 8 de maio com a esperança de que, de novo, todos se possam voltar a encontrar numa Ucrânia livre.

E diz acreditar que, nas cidades agora ocupadas, a bandeira ucrania voltará a ser hasteada em sinal de paz.

Nunca mais, diz Zelensky, sonhos a preto e branco – só um sonho a azul e amarelo.

“A primavera pode ser preto e branco? Existe fevereiro eterno? As palavras de ouro são desvalorizadas? Infelizmente, a Ucrânia sabe as respostas para todas essas perguntas. Infelizmente, as respostas são ‘sim’”, afirma o Presidente ucraniano.

“Todos os anos, no dia 8 de maio, juntamente com todo o mundo civilizado, homenageamos todos os que defenderam o planeta do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de vidas perdidas, destinos aleijados, almas torturadas e milhões de razões para dizer ao mal: nunca mais!”

Mas, “este ano dizemos ‘Nunca mais’ de forma diferente. Ouvimos ‘Nunca mais’ de forma diferente. Parece doloroso, cruel. Sem exclamação, mas com ponto de interrogação. Diz nunca mais? Diga isso à Ucrânia. Em 24 de fevereiro, a palavra ‘nunca’ foi apagada. Baleada e bombardeada. Por centenas de mísseis às 4 da manhã, que acordaram toda a Ucrânia. Ouvimos explosões terríveis. Ouvimos: ‘outra vez’!”, afirma ainda.