Segunda Guerra Mundial. Putin envia felicitações a líderes da ex-URSS

O Presidente russo, Vladimir Putin, enviou mensagens de felicitações por ocasião do 77.º aniversário, neste domingo, da vitória sobre a Alemanha nazi aos líderes e cidadãos de vários países da ex-União Soviética.

"O nosso dever comum é impedir o renascimento do nazismo, que trouxe tanto sofrimento aos povos de vários países. É necessário preservar e transmitir (...) a verdade sobre os acontecimentos da guerra, valores espirituais comuns e tradições de amizade e irmandade", disse Putin, citado pelo Kremlin.

As felicitações foram estendidas aos governos e povos do Azerbaijão, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguizistão, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e às autoproclamadas repúblicas da Abcásia e Ossétia do Sul.

Putin felicitou ainda os líderes e povos das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, reconhecidas por Moscovo dias antes do início do conflito militar russo na Ucrânia.