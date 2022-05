Dia 73. Mulheres, crianças e idosos retirados de Azovstal

Este sábado fica marcado pela confirmação da retirada de todas as mulheres, crianças e idosos que ainda permaneciam em Azovstal. A informação foi confirmada pela vice-primeira ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Para além dos vários mísseis que terão atingido Odessa neste sábado e dos combates em Donbass, as forças russas terão feito explodir três pontes perto de Kharkiv para desacelerar a contra-ofensiva ucraniana, garantiu o exército local. A informação não foi confirmada pelo lado russo que, no entanto, se vangloriou de ter destruído uma grande quantidade de equipamento militar norte-americano e europeu perto de uma estação de comboios em Bohodukhiv, na mesma região.

Do lado ucraniano, o ministro da Defesa assegura ter destruído um barco russo.

O iate era alvo de investigação por parte da polícia italiana e, na noite desta sexta-feira, o Ministério da Economia de Itália comunicou o decreto que ordenava que fosse confiscado no âmbito das sanções aos oligarcas russos por parte da União Europeia.

E já que falamos em barcos, Itália confiscou o iate Scheherazade situado num estaleiro da Marina de Carrara (centro) e que, segundo a equipa de investigação do líder da oposição russo, Alexei Navalni, pertence ao Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou fonte governamental.

Enquanto isso, a Associated Press dá conta dos contínuos ensaios das forças russas na Praça Vermelha, nas vésperas do Dia da Vitória, 9 de maio - o dia em que a Rússia celebra a derrota da Alemanha nazi com uma parada militar.

Informações oficiais publicadas pelos serviços de segurança do Kremlin garantem que quase quatro milhões de russos saíram do país nos primeiros três meses do ano. Segundo os dados divulgados nas últimas horas, escolheram países como o Kazaquistão, a Arménia, a Estónia e... a Ucrânia.

E por falar em declarações oficiais, o conselho de segurança da ONU emitiu a sua primeira declaração sobre a guerra da Ucrânia, mas não usou palavras como "guerra" ou "invasão".

De resto, o G7 irá reunir-se numa videoconferência no domingo com Zelensky para demonstrar unidade na véspera do Dia da Vitória, garante a Casa Branca.

Entretanto, a Organização Mundial de Saúde fez uma conferência de imprensa em Kiev este sábado, para garantir que estão a "recolher provas de potenciais crimes de guerra".

Tedros Adhanom Ghebreyesus aproveitou para deixar uma mensagem: "A OMS está do vosso lado".