Coreia do Norte dispara projétil não identificado

A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado neste sábado em direção a leste, anunciaram as forças armas da Coreia do Sul.

O disparo surge três dias depois do lançamento de um míssil, numa altura em que se multiplicam os avisos sobre a possibilidade de Pyongyang retomar os testes nucleares.

Este é 15.º lançamento realizado por Pyongyang desde o início do ano e ocorreu antes da tomada de posse, marcada para terça-feira, do Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que prometeu ser mais restrito em relação ao vizinho do Norte.