Dia 72. Três autocarros resgatam 50 pessoas de fábrica de Mariupol

Um grupo de 41 pessoas, entre as quais 28 militares, regressaram à Ucrânia no âmbito de uma troca de prisioneiros com a Rússia, segundo a vice-primeira ministra, Iryna Vereshchuk.

De acordo com a agência de notícias russa TASS, há planos para uma quarta viatura a sair da siderurgia antes que o corredor humanitário seja fechado. Mas Iryna Vereshchuk disse o processo só continuará no sabádo.

Esta sexta-feira ficou marcada pelo retirada de meia centena de civis da fábrica de Azovstal, em Mariupol, o último reduto da resistência ucraniana na cidade do sul do país.

Ficámos também a saber que metade do território da Ucrânia, com uma área de 603.700 quilómetros quadrados dentro das suas fronteiras reconhecidas, está contaminado por minas e projéteis por explodir. A informação foi dada pelo mesmo primeiro-ministro, Denys Shmygal.

Em conferência de imprensa, o governante defendeu que o valor dessas perdas deve ser coberto com “o dinheiro do invasor”. Denys Shmygal pediu também à comunidade internacional que pressione a Rússia “a organizar corredores para fazer escoar “milhões de toneladas de grão que estão bloqueadas nos portos”, acusando a Rússia de estar a provocar “uma crise de segurança alimentar”.

Em Portugal, o Presidente da República apelou a que se apure a verdade no que se refere ao acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos em Portugal, afirmando que os portugueses "gostarão de saber aquilo que se passou".

"Faz parte da vida democrática haver o apuramento da verdade e o acesso dos cidadãos à verdade e, portanto, na medida em que se puder apurar a verdade, que se apure: como foi no passado, como é no presente, o que é que isso significa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas à saída do VII Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), que decorre hoje e sábado na Universidade Católica, em Lisboa.

Isto num dia em que os vereadores do PCP na Câmara de Lisboa justificaram hoje o voto contra o protocolo com a Associação dos Ucranianos em Portugal por considerarem que esta entidade "não reúne condições de idoneidade" para a integração dos refugiados da Ucrânia.

"A Associação de Ucranianos em Portugal, através da sua intervenção pública e de declarações dos seus dirigentes, tem pautado a sua ação por condenáveis ataques a princípios elementares do nosso regime democrático, manifestando um desrespeito pelos valores da democracia e da liberdade, como o são as manifestações de ódio dirigidas contra o PCP", lê-se na declaração de voto escrita dos dois vereadores comunistas que integram o executivo camarário de Lisboa, João Ferreira e Ana Jara.



Ainda sobre este tema, o líder do PSD afirmou que o presidente da Câmara de Setúbal "não tem condições para continuar" no cargo e esclareceu que o partido pode só dar "uma opinião, uma posição politica" sobre a demissão dos vereadores.

"Eu acho que realmente o presidente da Câmara de Setúbal devia pensar muito bem se tem condições para continuar, dá-me ideia de que não tem condições para continuar. Ele avaliará e aí acho que também deve avaliar com a CDU porque pode não correr muito bem à CDU se as coisas forem em sentido diferente, penso eu", afirmou Rui Rio, no Porto, à margem de uma conferencia para assinalar o 48.º aniversário do PSD.