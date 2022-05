Rússia anuncia exercício militar com disparo de mísseis nucleares

O Exército russo realizou um exercício militar onde simulou o disparo de mísseis com capacidade nuclear no enclave russo de Kaliningrado, entre a Polónia e a Lituânia. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo Ministério da Defesa da Rússia.

As manobras militares neste enclave no mar Báltico, entre a Polónia e a Lituânia, países membros da União Europeia (UE), consistiram numa simulação de "lançamentos eletrónicos" de sistemas de mísseis balísticos móveis Iskander, com capacidade nuclear.

Em comunicado, o Ministério da Defesa russo referiu que as forças russas realizaram ataques únicos e múltiplos contra alvos que simulavam zonas de lançamento de sistemas de mísseis, aeródromos, infraestruturas protegidas, equipamento militar e postos de comando de um inimigo fictício.





Após terem efetuado os disparos "eletrónicos", os militares realizaram uma manobra de mudança de posição, de forma a evitar "um possível ataque de retaliação", pode ler-se.

As unidades de combate também praticavam "operações em condições de radiação e contaminação química".





O exercício militar envolveu mais de 100 soldados, acrescentou Moscovo.

O anúncio deste teste militar ocorreu no 70.º dia da invasão russa da Ucrânia, que já resultou em milhares de mortos e causou a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com mais de 13 milhões de pessoas deslocadas.





Desde o início da "operação militar" que o Presidente russo, Vladimir Putin, tem produzido ameaças onde sugere estar disposto a implantar armas nucleares táticas.





A Rússia colocou, de resto, as suas forças nucleares em alerta máximo logo após enviar tropas para a Ucrânia, em 24 de fevereiro. Putin alertou para uma retaliação "rápida como um relâmpago" em caso de intervenção direta do Ocidente no conflito ucraniano.