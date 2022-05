França. Partido de Macron muda de nome para "Renascença"

O partido do Presidente Emmanuelle Macron vai mudar de nome: passa de muda de "La République en Marche" para "Renascença.

O anúncio da mudança foi feito esta quinta-feira e justificado com o facto de o partido de Macron querer "sempre fazer a escolha do iluminismo contra o obscurantismo".

"Estamos a iniciar um movimento para reconstruir o 'La République en Marche', para continuar a expansão desse movimento político", disse o diretor-executivo do partido, Stanislas Guerini, em conferência de imprensa.

Ladeado pelo ex-primeiro-ministro francês Edouard Philippe - fundador do partido de centro-direita Horizontes - e pelo líder do partido de centro-direita MoDem, François Bayrou, Guerini anunciou uma coligação eleitoral entre os três partidos na corrida para as eleições parlamentares francesas no próximo mês

O Renascença será um partido “aberto a cidadãos, autoridades eleitas, autoridades eleitas locais de onde quer que venham”, acrescentou.

Aprimeira volta das eleições legislativas francesas está marcada para 12 de junho.