Doadores prometem 6,15 mil milhões de euros à Ucrânia

O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, anunciou que foram angariados 6,5 mil milhões de dólares (cerca de 6,15 mil milhões de euros) na conferência internacional de doadores para a Ucrânia que decorreu hoje na capital polaca.

A Conferência Internacional de Doadores, organizada pelo primeiro-ministro polaco e pela primeira-ministra sueca, Madalena Andersson, contou com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do primeiro-ministro ucraniano, Denys Szmyhal.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lançou uma mensagem através de uma ligação remota, onde ratificou a aspiração do seu país a uma adesão "rápida" à União Europeia (UE), atribuindo-lhe o estatuto de candidato à adesão ainda no decurso da guerra.

Durante a sua intervenção, Von der Leyen lembrou que a UE "acaba de lançar um novo pacote de sanções que afetará profundamente a economia russa, que terá de pagar pela sua agressão", e quantificou a ajuda europeia concedida à Ucrânia em 4.000 milhões de euros.

O primeiro-ministro português, António Costa, anunciou esta quinta-feira uma ajuda adicional de 2,1 milhões de euros de Portugal à Ucrânia, incluindo 1,1 milhões de euros em ajuda humanitária e um milhão de euros destinados à resposta humanitária da ONU.

Numa mensagem pré-gravada na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que está a acontecer na Polónia, Costa voltou a afirmar que Portugal “está com a Ucrânia”.