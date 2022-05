Comissão Europeia propõe sanções contra o Patriarca de Moscovo

A Comissão Europeia vai propor colocar o Patriarca de Moscovo "na lista das personalidades alvo de sanções por parte da União Europeia".



A notícia foi divulgada pela Agência France Press.

O documento da Comissão Europeia descreve Kirill como "um aliado de longa data do Presidente Vladimir Putin que se tornou um dos principais apoiantes da agressão militar russa contra a Ucrânia".

O Patriarca russo é uma das 58 pessoas apoiantes de Putin que "a CE propõe integrar na lista de mais de mil indivíduos que já foram alvo de sanções por parte da União Europeia".

Essas sanções consistem no congelamento de bens e restrições de viajar no espaço europeu. No entanto, essas punições exigem sempre a aprovação dos 27 Estados membros da UE.

Um porta-voz da Igreja Ortodoxa russa já reagiu à possibilidade do Patriarca Kirill ser alvo de sanções. Vladimir Legoyda afirmou que "a imposição de sanções a um líder religioso é um absurdo, é algo contra o bom senso".