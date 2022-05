Zelenskiy apela a nova ação de Guterres para "salvar" os feridos em Azovstal

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, apelou esta quarta-feira a uma nova intervenção do secretário-geral da ONU, António Guterres, para ajudar a "salvar" os feridos que se encontram na siderúrgica de Azovstal, na cidade ucraniana cercada de Mariupol.

"As vidas das pessoas que lá permanecem estão em perigo. Pedimos a sua ajuda para salvá-los", referiu Zelenskiy durante uma conversa telefónica com Guterres, segundo a assessoria de imprensa do chefe de Estado ucraniano.

Segundo Kiev, centenas de soldados e civis, incluindo dezenas de crianças, estão nas galerias subterrâneas deste complexo industrial.

A ONU já participou no domingo na organização da evacuação de uma centena de civis presos em Azovstal, que é também o último reduto dos combatentes armados no sul da Ucrânia naquela cidade portuária estratégica que está quase totalmente controlada pelas forças russas.

A Rússia, por sua vez, anunciou na madrugada de quarta-feira que as suas forças cessariam os ataques para a abertura de um corredor humanitário durante três dias a partir de quinta-feira, para a retirada de civis.

O Ministério da Defesa russo não fez menção aos militares, enquanto as forças ucranianas apontam para várias centenas de soldados feridos naquela fábrica.

Segundo o deputado e negociador ucraniano com a Rússia David Arahamiya, em declarações ao portal Ukrinform, as tropas russas entraram esta quarta-feira no recinto do complexo industrial siderúrgico de Azovstal.

O Estado-Maior ucraniano, por seu lado, tinha anunciado que o exército russo iniciara uma nova ofensiva, com apoio aéreo, para tentar tomar o controlo das instalações da siderurgia.

"Prosseguem o cerco e as tentativas para derrotar as nossas unidades do complexo de Azovstal. Em alguns pontos, os ataques contam com o apoio aéreo, com o objetivo de tomar o controlo da siderurgia. Sem êxito", declarou o Estado-Maior num comunicado.

Segundo Kiev, entre as ruínas da cercada cidade portuária do sudeste da Ucrânia, há mais de 10.000 habitantes sem água, comida, medicamentos e eletricidade.

A Rússia iniciou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar o país vizinho para segurança da Rússia -, condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

Cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia, e a guerra, que entrou no 70.º dia, causou até agora a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, mais de 5,5 milhões das quais para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU.