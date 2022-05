Moscovo insiste. Finlândia e Suécia podem tornar-se "espaço de confronto entre a NATO e a Rússia"

A Rússia voltou a alertar a Finlândia e a Suécia para as consequências de uma adesão destes dosi países à NATO.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, disse esta terça-feira que, "se a Finlândia e a Suécia aderirem à aliança, transformar-se-ão num espaço de confronto entre a NATO e a Rússia com todas as consequências que isso possa implicar”.

E questionou: “É mesmo isso que os povos da Suécia e da Finlândia querem?”, pondo em causa “as relações de boa vizinhança”.

Zakharova insiste que a adesão dos vizinhos nórdicos poderá "desequilibrar o sistema de segurança europeu".

Esta quarta-feira, as primeiras-ministras da Suécia e Finlândia defenderam que a melhor garantia de segurança caso os dois países solicitem a adesão à NATO seria um rápido processo de aprovação por parte do conjunto dos Estados-membros da Aliança.

A Finlândia aguarda uma ratificação "o mais rápido possível" pelos 30 membros da NATO em caso de candidatura única ou com a Suécia para a adesão à Aliança atlântica, indicou em conferência de imprensa a primeira-ministra Sanna Marin, no final da cimeira em Copenhaga entre a Índia e os países nórdicos.