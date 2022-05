Madeleine McCann. Quinze anos depois prescreve o procedimento criminal

Quinze anos depois do desaparecimento de Madeleine Mccann na praia da Luz, no Algarve, prescreve o procedimento criminal.

Isto significa que não poderão vir a ser constituídos novos arguidos, mesmo que venham a ser descobertos novos indícios ou até que alguém venha a confessar o homicídio.

Há, no entanto, uma exceção a esta impossibilidade de o sistema judicial vir a acusar a partir de hoje mais alguém pelo desaparecimento da menina inglesa: Se se vier a verificar que se tratou de um rapto e se esse rapto persistir. Neste caso, o tempo para a prescrição só começaria a contar quando Maddie fosse libertada.

Essa possibilidade não é assim tão distante quanto isso, uma vez que a investigação ao desaparecimento da criança vai continuar.

Em relação a Christian Bruckner, constituído arguido há duas semana e detido na Alemanha, as autoridades têm mais sete anos e meio para reunir provas para o acusar, porque findo esse período também prescreve o procedimento criminal contra ele.

O cidadão alemão encontra-se no seu país a cumprir pena por tráfico de droga. E também foi condenado a mais sete anos por violar uma mulher de 72 anos.

O suspeito já negou o envolvimento no desaparecimento de Madeline quando esta tinha três anos.

A menina desapareceu do apartamento turístico que a sua família alugou na Praia da Luz, no Algarve, na noite de 3 de maio de 2007, retirada do quarto onde dormia com mais dois irmãos.

Após 14 meses de investigações controversas marcadas pela acusação, e depois pela exoneração, dos pais Gerry e Kate McCann, a Justiça portuguesa encerrou o processo em 2008, antes de o reabrir cinco anos depois devido a “novos elementos”.

No entanto, o caso realmente não avançou até junho de 2020, quando a Procuradoria de Brunswick disse que tinha certeza que a menina morreu, acrescentando que as suas suspeitas recaíam sobre um homem que foi detido em Kiel em outro caso.

A 22 de abril, a duas semanas do caso prescrever, o alemão Christian Brueckner foi constituído arguido pelo Ministério Público de Faro no caso de desaparecimento de Maddie McCann que completaria 19 anos durante este mês de maio.