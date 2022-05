Boris Johnson fala ao parlamento ucraniano: “A Ucrânia vencerá e será livre”

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tornou-se esta terça-feira o primeiro líder do Ocidente a dirigir-se ao parlamento ucraniano desde o início do conflito no país, a 24 de fevereiro. Em discurso por videoconferência, repetiu palavras de Winston Churchill e garantiu que a Ucrânia “irá vencer” a Rússia e “ficará livre”.

“Quando o meu país enfrentou a ameaça de invasão durante a Segunda Guerra Mundial, o nosso parlamento, tal como o vosso, continuou a encontrar-se durante o conflito e o povo britânico mostrou uma tal unidade e determinação que lembramos os nossos momentos de maior perigo como os nossos melhores momentos. Esta é a hora da Ucrânia, que será lembrada e contada às próximas gerações”, disse Boris à Verkhovna Rada.

“Os vossos filhos e netos vão dizer que os ucranianos ensinaram ao mundo que a força bruta de um agressor de nada vale contra a força moral de um povo determinado a ser livre.”

Para o líder do governo do Reino Unido, “a irresistível força da máquina de guerra de Putin foi quebrada por um objeto inamovível que é o patriotismo e amor ucraniano”, indicando que o país de tudo fará para responsabilizar a Rússia pelos crimes de guerra praticados na Ucrânia.