Autarca de Lviv à Renascença. “Esperamos até 20 mil feridos nesta guerra”

O comercio abriu decisivamente em Lviv, uma cidade fortemente virada para a cultura e para o turismo. No último fim de semana, as ruas do centro encheram-se de gente de todas as gerações com um tempo ameno a levar a enchentes nas esplanadas e nos cafés. A operação humanitária continua centrada na estação ferroviária onde chegam todos os dias centenas de pessoas vindas de todas as regiões da Ucrânia. Mas o contingente de permanências estabilizou através de uma gestão intermunicipal que ajudou Lviv a suportar o impacto de tanta gente em fuga do Leste para o Oeste da Ucrânia. Dois meses depois do início da Guerra, volto a encontrar-me com Andriy Sadovi, o presidente da câmara de Lviv no seu espaçoso gabinete.

A cidade está bastante diferente dos primeiros dias de março e da invasão. Na altura descreveu Lviv como um grande centro humanitário. Como a classifica agora?

Nessa altura viu muitos refugiados em Lviv. Hoje temos mais pessoas nessa condição do que tínhamos nessa altura. Começámos a construir casas provisórias para os refugiados e a criar habitações em madeira para acomodar as mulheres que estão grávidas. Todos os dias Lviv acolhe pessoas feridas. Hoje em dia temos 1.000 feridos em Lviv entre mulheres, crianças e homens de outras partes da Ucrânia. Vêm em comboios especiais para transporte com cuidados médicos. A minha responsabilidade e o meu dever é dar-lhes o máximo apoio. Temos um enorme projeto com a Cruz Vermelha. Queremos construir um centro nacional de reabilitação de feridos, mas esperamos 20 mil a 30 mil feridos quando acabar esta guerra. Nestes dois meses de agressão russa, eles mataram mais pessoas do que nos últimos 8 anos, maioritariamente civis.

Quantos deslocados internos tem, neste momento, em Lviv?

Temos uma boa coordenação com os presidentes de câmara de outras cidades da Ucrânia Ocidental. Neste momento temos mais de 200 mil. Todos os dias Lviv acolhe 2.500 pessoas, das quais 1.000 ficam na cidade de Lviv, outros 1000 vão para a União Europeia e 500 ficam em toda a região de Lviv.

Durante as últimas semanas Lviv foi atingida várias vezes. Está a preparar-se sobretudo para bombardeamentos aéreos e menos para uma invasão terrestre no cenário de eles não virem dessa forma?

Hoje em dia todas as cidades na Ucrânia estão numa situação semelhante. Não sei qual é o próximo alvo dos mísseis russos, mas em Lviv devemos trabalhar três vezes mais. Você esteve em Kharkiv ou em Chernihiv e pode comparar a nossa situação com a deles. Nós devemos receber mais feridos e mais refugiados. É o nosso dever dar o máximo apoio ao exército ucraniano e à nossa vitória.

Naquela altura estava muito confiante na vitória. O seu espírito é ainda mais forte neste momento?

Sou pela vitória, pelo otimismo e por nunca desistir. Quero apenas e só a vitória.