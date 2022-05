Ministro russo desvaloriza origens de Zelenskiy. "Até Hitler tinha sangue judeu"

Por seu lado, o Governo alemão classificou como fazendo parte da "propaganda russa" para justificar a invasão da Ucrânia as declarações de Lavrov, de que poderá ainda haver elementos neonazis naquele país, apesar de alguns governantes, entre os quais o Presidente Zelensky, serem judeus, ao que acrescentou: "Hitler também tinha origens judaicas, portanto isso não quer dizer nada".

"Lavrov não conseguiu esconder o antissemitismo profundamente enraizado das elites russas. Os seus hediondos comentários são ofensivos para o Presidente [ucraniano, Volodymyr] Zelensky, para a Ucrânia, Israel e o povo judeu. De forma mais geral, eles demonstram que a Rússia atual está cheia de ódio para com os outros países", escreveu o MNE ucraniano na rede social Twitter.

Já o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, afirma que as “mentiras” ditas pelo ministro russo pretendem “culpar os judeus pelos mais terríveis crimes da história”.

“O que interessa se Zelenskiy é judeu. Isso não nega que existem nazis na Ucrânia. Posso estar errado, mas até Hitler tinha sangue judeu. Isso não significa nada”, afirmou no domingo em entrevista ao canal italiano “ TGcom24 ”, acrescentando que “normalmente os piores antisemitas são os próprios judeus” .

Na mesma entrevista, a primeira vez que um governante russo fala a uma televisão europeia, Lavrov voltou ainda a considerar que o massacre de Bucha, onde morreram centenas de corpos de civis ucranianos, é “falso”, referindo que a comunicação social do Ocidente “deturpa” as comunicações do Kremlin.

O ministro de Putin negou ainda que a Rússia pretenda pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de maio, data em que se celebra o Dia da Vitória.

“Os nossos militares não ajustarão artificialmente as suas ações a qualquer data, incluindo o Dia da Vitória”, afirmou, numa referência ao ano de 1945 e à rendição da Alemanha Nazi após a entrada da União Soviética em Berlim.