Forças russas atingem ponte estratégica a oeste de Odessa

O governador da região ucraniana de Odessa, Maksym Marchenko, indicou esta segunda-feira que as forças russas voltaram a atacar uma ponte estratégica no oeste do país, no rio Dniestre, única ligação ferroviária e principal ligação rodoviária para oeste de Odessa.

A ponte, no estuário do rio Dniestre, já tinha sido severamente danificada em dois ataques anteriores com mísseis russos e a sua destruição corta o acesso a carregamentos de armas e outras cargas a partir da Roménia.

Os ataques à ponte aconteceram depois de uma reivindicação por parte de um oficial superior das forças russas de que a Rússia pretende assumir o controlo de todo o sul da Ucrânia e construir um corredor terrestre para a região separatista da Transnístria, na Moldova, onde as tensões aumentaram recentemente.

As autoridades da região declararam a secessão da Moldova após uma curta guerra civil na década de 1990 e não é reconhecida pela maioria dos países.

A estimativa aponta para cerca de 1.500 soldados russos destacados nessa região.

Oficiais ucranianos e ocidentais manifestaram preocupação de que a Rússia pudesse usar a Transnístria para abrir uma nova frente na guerra contra a Ucrânia.