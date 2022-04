Ucrânia acusa Rússia de roubo de cereais

As forças russas roubaram "várias centenas de milhares de toneladas" de cereais nas áreas da Ucrânia que ocupam, disse o vice-ministro da Agricultura da Ucrânia neste sábado.

"Pessoalmente, ouço isso de muitos proprietários de locais situados no território ocupado. Isso é um roubo total. E está a acontecer em todos os lugares do território ocupado", disse Solskyi, citando o ministério.

"Em breve haverá uma colheita de trigo no sul. Mas os agricultores nesta situação podem muito bem dizer: 'Aqui estão as chaves do trator - vá buscá-lo você mesmo, se quiser'", disse Solskyi.

O Kremlin negou as alegações da Ucrânia, dizendo que não sabia de onde vinham as informações.

O Ministério da Agricultura disse na sexta-feira que seis regiões da Ucrânia completaram as plantações de cereais no início da primavera, apesar da invasão russa.