Dia 66. Rússia viola espaço aéreo sueco e saem 25 prisioneiros de fábrica de Mariupol

O 65º dia de guerra na Ucrânia fica marcado por o departamento de Defesa da Suécia revelar que um aparelho russo AN-30 “violou o espaço aéreo sueco na noite de sexta-feira” e que o aparelho foi acompanhado e fotografado pelas autoridades.

O incidente aconteceu numa altura em que a Suécia e a Finlândia, os únicos nórdicos não-alinhados militarmente, estão a ponderar candidatar-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Isto no mesmo dia em que três grandes explosões foram ouvidas em Odesa no final da tarde, vindas do sudoeste da cidade. Há imagens nas redes sociais que mostram fumo no horizonte.

Pouco depois, o chefe do centro de imprensa das forças de defesa ucranianas, citado pela BBC, colocou uma mensagem nas redes sociais afirmando que a pista do aeroporto de Odesa foi danificada como resultado do ataque com mísseis.