Elon Musk quer Twitter "politicamente neutro", enquanto utilizadores de esquerda saem em debandada

Elon Musk afirmou que a rede social Twitter deve ser “politicamente neutra”. O multimilionário escreveu esta declaração, numa publicação feita na noite de quarta-feira, após uma onda de contas canceladas por utilizadores de esquerda.

Nos dias que se seguiram à oferta de aquisição de 44 mil milhões de dólares de Musk (41,96 mil milhões de euros) foi aceite pelo conselho de administração do Twitter, centenas de milhares de utilizadores fecharam as contas, confirmou a empresa, levando a uma queda no número de seguidores de políticos de esquerda e celebridades como Barack e Michelle Obama, Taylor Swift e Jeremy Corbyn.

Ao mesmo tempo, personalidades de direita como a congressista de extrema-direita Marjorie Taylor Greene, ou Boris Johnson e Ted Cruz tiveram grandes ganhos à medida que novas contas aderoram ao Twitter, segundo escreve o Guardian.

No último de uma série de tweets sobre a plataforma, Musk sugeriu que não tentaria politizar o Twitter.

“Para o Twitter merecer a confiança do público, deve ser politicamente neutro, o que efetivamente significa perturbar a extrema-direita e a extrema esquerda igualmente”, escreveu