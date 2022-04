Aldeia a norte de Kiev inundada de propósito para travar avanço das forças russas

Os ucranianos da aldeia de Demydiv, que fica a norte de Kiev, inundaram a própria aldeia para atrasar o avanço de tropas russas.

O jornal The New York Times dá conta da estratégia usada em desespero para impedir a chegada das forças do Kremlin ao território e indica que também foram inundadas outras áreas como campos e pântanos no redor da aldeia que se situa nas margens do rio Irpin, um afluente do Dniepre.

A inundação frustou um ataque russo e deu tempo para as tropas ucranianas se organizarem e defenderem o território.