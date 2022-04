Von der Leyen garante que UE "está preparada" para corte de gás russo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, garantiu esta quarta-feira que a União Europeia (UE) "está preparada" para o corte de gás russo, após o grupo Gazprom ter anunciado a suspensão do fornecimento à Bulgária e Polónia.

"O anúncio pela Gazprom de que está a suspender unilateralmente a entrega de gás a clientes na Europa é mais uma tentativa da Rússia de utilizar o gás como instrumento de chantagem. Isto é injustificado e inaceitável e mostra mais uma vez a falta de fiabilidade da Rússia como fornecedor de gás, [mas] estamos preparados para este cenário", reagiu Ursula Von der Leyen.

Numa declaração divulgada esta quarta-feira, horas após o anúncio da Gazprom, Ursula Von der Leyen assegurou estar "em estreito contacto com todos os Estados-membros".

"Temos trabalhado para assegurar entregas alternativas e os melhores níveis de armazenamento possíveis em toda a UE. Os Estados-membros estabeleceram planos de contingência para esse cenário e trabalhámos com eles em coordenação e solidariedade", precisou.

E, de acordo com a líder do executivo comunitário, "uma reunião do grupo de coordenação do gás está a ter lugar neste momento".

"Estamos a traçar a nossa resposta coordenada da UE. Continuaremos também a trabalhar com parceiros internacionais para assegurar fluxos alternativos e continuarei a trabalhar com os líderes europeus e mundiais para garantir a segurança do aprovisionamento energético na Europa", adiantou Ursula Von der Leyen, prometendo aos europeus que "podem confiar" no "total apoio" e na "plena solidariedade" no espaço comunitário.