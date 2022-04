Rússia inclui membro das Pussy Riot na lista de procurados

O Ministério do Interior da Rússia incluiu a membro da banda punk feminista russa Pussy Riot Maria Alyokhina na sua lista de pessoas procuradas, após não aparecer na prisão para cumprir uma pena de 21 dias.

Nascida em 1988, Maria Alyokhina, que foi condenada na semana passada, surgiu na base dados de pessoas procuradas do Ministério do Interior, de acordo com a agência de notícias russa TASS.

Na última quinta-feira, um tribunal de Moscovo substituiu a sentença de um ano de prisão domiciliária -- imposta em setembro de 2021 por apelar a protestos contra as restrições sanitárias para conter a pandemia da covid-19 -- por uma condenação de 21 dias na cadeia.

Desde o início do ano, a membro das Pussy Riot foi detida várias vezes e já passou 90 dias em prisão administrativa.

Maria Alyokhina participou em manifestações de apoio ao líder da oposição russa Alexei Navalni, que ocorreram no início do ano passado e foram reprimidas pela polícia russa de forma violenta.

Segundo uma publicação no Telegram da organização de direitos humanos Apologia, a ativista violou os termos da sua prisão domiciliária em vários momentos, tendo em dois regressado a casa mais tarde do que o estabelecido e em 30 de março cortou a pulseira eletrónica.