Rússia corta entregas de gás à Polónia

A Rússia cortou as entregas de gás à Polónia.

A confirmação é da empresa polaca PGNiG que compra cerca de 60% do gás polaco à Gazprom - uma das mais importantes empresas de gás russo.

A Gazprom informou que deixaria de exportar gás para a empresa polaca a partir desta quarta-feira.

Numa declaração citada pela Reuters, a PGNiG diz que vai avançar com meios legais para reestabelecer o fornecimento de gás, alegando que a decisão da Gazprom vai contra o contrato assinado entre as duas empresas.

A Polónia tem uma reserva de gás com 70% de capacidade, o que implica que o país não terá um problema de energia a curto prazo.

O governo polaco já estava a planear acabar com a importação de gás russo até ao final do ano, altura em que o contrato com a Gazprom termina.

A Gazprom é das empresas que tem sido alvo de sanções internacionais, devido à sua afiliação ao regime de Vladimir Putin.