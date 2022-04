Um homem abriu fogo num jardim de infância na Rússia e matou pelo menos três pessoas. A notícia está a ser avançada pelas agências internacionais.

Segundo a Interfax, o homem suicidou-se de seguida. O incidente ocorreu na região de Ulyanovsk, no centro do país.

De acordo com o jornal "The Moscow Times", entre as vítimas estão duas crianças e um adulto.