Guterres propõe "grupo de contacto humanitário" e quer investigação a crimes de guerra

"As Nações Unidas estão prontas a mobilizar os seus recursos humanos e logísticos para ajudar a salvar vidas em Mariupol. A minha proposta é que haja uma coordenação entre as Nações Unidas, o Comité da Cruz Vermelha, a Rússia e a Ucrânia para permitir uma evacuação segura dos civis que queiram sair, os que estão na cidade e na fábrica de Azostal”, declarou.

“Para esse objetivo, propus o estabelecimento de um grupo de contacto humanitário que reúna a Federação Russa, a Ucrânia, as Nações Unidas para se procurarem oportunidades para a criação de corredores seguros com cessão local das hostilidades e para garantir que são de facto eficazes”, sublinhou.

No final da reunião com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, em Moscovo, António Guterres disse também estar "preocupado com as denúncias de violações do direito internacional e de possíveis crimes de guerra, e é preciso uma investigação independente para uma responsabilização efetiva”.

António Guterres diz que está em Moscovo "como mensageiro da paz" e garante que a sua "agenda está estritamente relacionada com salvar vidas e aliviar o sofrimento".

"Tive uma discussão muito franca com o senhor ministro russo dos Negócios Estrangeiros e ficou claro que há duas posições diferentes sobre o que está a acontecer na Ucrânia. De acordo com a Federação Russa, o que está a acontecer é uma operação militar especial, com os objetivos já anunciados. De acordo com as Nações Unidas e com a resolução da assembleia-geral, a violação da Ucrânia é uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas”, afirmou.

“Mas estou profundamente convicto que quanto mais depressa acabarmos esta guerra melhor, melhor para o povo da Ucrânia, para o povo da Rússia e para os outros que estão fora dos dois países”, apelou António Guterres.

Para esta tarde está agendada uma reunião entre Guterres e o Presidente russo, Vladimir Putin.



Lavrov acusa ONU de violar a Carta das Nações Unidas



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros voltou a justificar, no final da reunião com António Guterres, a decisão de invadir a Ucrânia e acusou a ONU de violar a Carta das Nações Unidas.

Sergei Lavrov considera que a ONU tem violado "as regras elementares" da Carta das Nações Unidas durante a guerra na Ucrânia.

Ao lado do secretário-geral da ONU, António Guterres, Lavrov afirmou que é "muito cedo" para se falar em mediação no conflito.

"A Ucrânia tem sido usada nos últimos anos como plataforma de irritação e dissuasão do nosso país. Foi aprovada na Ucrânia legislação que proíbe tudo o que seja russo, a língua, os media, a cultura, há uma promoção da teoria nazi e da prática nazi", declarou Sergei Lavrov.

O chefe da diplomacia de Moscovo espera que a ronda de negociações permita criar condições para aliviar o sofrimento dos civis apanhados no meio da guerra na Ucrânia e garante que a Rússia está "pronta a cooperar".

"O nosso principal objetivo é proteger as populações civis", frisou.



Sergei Lavrov diz que é favorável a uma solução negocial para a guerra, mas critica o envio de armamento para a Ucrânia por parte dos países ocidentais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a Rússia ainda aguarda uma resposta de Kiev à proposta de acordo de paz.