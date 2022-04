Guterres diz a Putin que invasão da Ucrânia viola direito internacional

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta terça-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, que a Rússia violou o direito internacional ao invadir a Ucrânia.

“A violação da integridade territorial de qualquer país não está de acordo com a Carta da ONU. Estamos profundamente preocupados com oque está a acontecer. Consideramos que aquilo que aconteceu foi uma invasão do território ucraniano”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, num encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, em Moscovo.



António Guterres diz que deslocou-se a Moscovo "com uma abordagem pragmática" e mostrou-se "muito preocupado com a situação humanitária na Ucrânia".