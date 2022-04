“Cessar-fogo o mais rápido possível”, pede Guterres em Moscovo

Veja também:

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse em Moscovo que as condições para um cessar-fogo na Ucrânia devem ser criadas o mais rápido possível.

“Estamos extremamente interessados em encontrar maneiras de criar condições para um diálogo eficaz, criar condições para um cessar-fogo o mais rápido possível, criar condições para uma solução pacífica", disse Guterres antes da conversa com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, citado pela Reuters.

António Guterres referiu que ele próprio e a Rússia têm “diferentes interpretações” da guerra na Ucrânia, mas que tal “não impede que mantenham conversações”.

António Guterres sinalizou que a prioridade é “minimizar o sofrimento humano” na Ucrânia, garantindo que quer que a guerra termine “assim que possível”.

A reunião entre o secretário-geral da ONU e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia ainda decorre à porta fechada.

Depois do encontro com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, o secretário-geral da ONU vai encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, no contexto da guerra na Ucrânia.