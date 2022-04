Ucrânia rejeita cessar-fogo unilateral russo em Mariupol

A Ucrânia desconfia da Rússia e recusa dar acordo a um corredor humanitário para retirar civis da metalúrgica Azovstal, em Mariupol, onde há várias semanas subsiste uma bolsa de resistência ucraniana.



A Rússia anunciou que suspendia as hostilidades para permitir uma evacuação de civis, mas a vice-primeira-ministra da Ucrânia acabou por negar essa operação.

Iryna Vereshchuk anunciou oficialmente, em Kiev, que não há qualquer corredor humanitário porque tal carece de acordo entre as partes. E a Ucrânia considera que o corredor anunciado unilateralmente pela Rússia não oferece segurança, porque os russos impossibilitaram já diversos corredores humanitários. Além disso, a Ucrânia acusa Moscovo de continuar o bombardeamento sobre a unidade industrial de Azovstal.

Iryna Vereschuck está mandatada pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenkiy, para negociar corredores humanitários com os russos. A vice-primeira-ministra apela ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que dê início com garantias a um corredor humanitário para civis em Azovstal, com a presença de membros das Nações Unidas e da Cruz Vermelha na coluna humanitária.

O Governo de Kiev espera que o secretário-geral da ONU traga resultados concretos neste domínio nas conversações com a Rússia. António Guterres encontra-se esta terça-feira com Vladimir Putin, em Moscovo, e na quinta-feira estará aqui em Kiev.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU - a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).