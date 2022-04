Dia 61. Suécia e Finlândia preparam candidatura à NATO, Ucrânia rejeita cessar-fogo da Rússia

Terá sido o estado finlandês a sugerir que as duas nações aparesentassem os pedidos de entrada no mesmo dia e o governo sueco terá concordado.

No 61.º dia de guerra, soube-se que a Suécia e a Finlândia preparam para apresentar as suas candidaturas à NATO em conjunto, numa consequência direta da invasão russa na Ucrânia.

Rússia anuncia cessar-fogo em Mariupol. Ucrânia rejeita

A Rússia anunciou um cessar-fogo sobre a cidade de Mariupol para permitir a retirada de civis do complexo industrial Azovstal, onde está o último bastião de resistência da cidade sitiada há várias semanas.

No entanto, a Ucrânia desconfia da Rússia e recusa dar acordo a um corredor humanitário para retirar civis da metalúrgica Azovstal, em Mariupol, onde há várias semanas subsiste uma bolsa de resistência ucraniana.

A vice primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, anunciou oficialmente, em Kiev, que não há qualquer corredor humanitário porque tal carece de acordo entre as partes. E a Ucrânia considera que o corredor anunciado unilateralmente pela Rússia não oferece segurança, porque os russos impossibilitaram já diversos corredores humanitários.

Além disso, a Ucrânia acusa Moscovo de continuar o bombardeamento sobre a unidade industrial de Azovstal.



Guterres e Erdogan reafirmam necessidade de corredores humanitários

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, encontrou-se esta segunda-feira com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara, onde reafirmaram a necessidade urgente de acesso efetivo a corredores humanitários para evacuar civis na Ucrânia.

Em comunicado, a ONU informou que Guterres aproveitou o encontro com Erdogan para expressar o seu apoio aos esforços diplomáticos em andamento por parte da Turquia em relação à guerra na Ucrânia, com ambos a reforçarem que o "seu objetivo comum é acabar com a guerra o mais rápido possível e criar condições para acabar com o sofrimento dos civis".

"Eles enfatizaram a necessidade urgente de acesso efetivo através de corredores humanitários para evacuar civis e fornecer assistência muito necessária às comunidades afetadas. O Presidente e o secretário-geral concordaram em manter contacto para acompanhar as iniciativas em andamento", diz a nota.