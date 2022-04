O presidente da Ucrânia felicitou Emmanuel Macron pela reeleição nas presidenciais francesas, este domingo, considerando-o "um verdadeiro amigo da Ucrânia".

No Twitter, Volodymyr Zelensky deseja "novos sucessos para bem" do povo francês" e agradeceu o apoio do país à Ucrâni.a

"Estou convencido que seguiremos juntos em novas vitórias comuns. A caminho de uma Europa forte e unida!”, lê-se, ainda.