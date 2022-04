Ventura publica foto com Le Pen e escreve "um dia venceremos"

O presidente do Chega, André Ventura, publicou este domingo no Twitter uma foto sua com a candidata derrotada da extrema-direita às presidenciais francesas, Marine Le Pen, e escreveu "um dia venceremos".

Segundo as projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França, o Presidente em exercício, Emmanuel Macron, centrista liberal, foi reeleito com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita, que teve aproximadamente 42% e já reconheceu a derrota.

Numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter, o presidente e deputado do Chega afirma: "Pode não ter sido hoje em França, mas será amanhã em Portugal, ou em Espanha, ou Itália!".

"Um dia venceremos porque os contribuintes e os europeus de bem estão fartos de serem governados e explorados por bandidos!", acrescenta André Ventura, falando de Le Pen como fazendo parte do mesmo projeto político do Chega.