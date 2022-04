Programa de Macron “responde mais aos anseios” da comunidade portuguesa

Este domingo, os franceses optam pela continuação de Emanuel Macron na presidência do país ou pela eleição da candidata da direita, Marine Le Pen. A Renascença falou com o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas para perceber como a diáspora portuguesa em França seguiu a reta final destas eleições e qual intenção de voto.

Paulo Marques diz que duma maneira geral o programa do atual presidente é mais bem visto pelos nacionais que residem em França, mas a intenção anunciada por Macron de aumentar a idade da reforma dos 62 para os 65 anos, pode pesar no voto.

“O facto de Macron ter dito que iriamos alongar a reforma e os anos de quotização para obtermos essa reforma e Marine Le Pen contrapor com os 60 anos… é uma questão importante para a comunidade portuguesa. No que diz respeito a todos os outros aspetos. muito provavelmente o programa de Macron responde mais aos anseios da nossa comunidade, nomeadamente no que diz respeito ao poder de compra e à possibilidade de termos uma França mais unida.”

O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas em França diz que de uma maneira geral a comunidade está bem esclarecida para poder votar, mas os anúncios e recuos e as muitas promessas feitas durante a campanha podem baralhar as regras do jogo.

“Verificou-se nesta última semana que muita coisa foi prometida e foi dita uma coisa num dia e outra no dia a seguir. Isso é que dificulta uma leitura perfeita do programa. Mas todos nós recebemos em casa os programas de ambos os candidatos e sabemos por isso realmente quais são as diferenças entre os dois.”

Na primeira volta, realizada a 10 de abril, Macron, o Presidente cessante, foi o mais votado dos 12 candidatos na corrida, obtendo 27,85% dos votos, seguido de Le Pen, com 23,15%, segundo os resultados oficiais.

Em todo o país, cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses são chamados a votar.

Os eleitores podem votar nas urnas entre as 8h00 (menos uma hora em Lisboa) e as 19h00 (18h00 em Lisboa) na maior parte do país e até às 20h00 (19h00 em Lisboa) nas grandes cidades.

Também em Portugal, 16.023 eleitores inscritos poderão exercer o seu direito de voto nas representações diplomáticas francesas em três cidades: Lisboa, Porto e Faro.