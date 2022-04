Marcelo envia abraço caloroso a Macron e fala em vitória da Europa contra xenofobia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje um "abraço de felicitações muito caloroso" a Emmanuel Macron pela reeleição nas presidenciais francesas considerando que foi uma vitória da União Europeia e contra a xenofobia.

Em declarações aos jornalistas, na feira agropecuária Ovibeja, em Beja, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que "já foi concedida a derrota" pela candidata da extrema-direita Marine Le Pen, após a divulgação das primeiras projeções.

Por isso, o chefe de Estado enviou "um abraço de felicitações muito caloroso e muito amigo a Emmanuel Macron" pela sua reeleição como Presidente de França.

"É uma vitória da União Europeia, é uma vitória do reforço da relação entre a União Europeia e os demais aliados do outro lado do Atlântico. É uma vitória de quem sempre soube compreender a comunidade portuguesa em França, é uma vitória de quem soube sempre compreender o que é a imigração e a integração dos imigrantes no seu país, uma vitória contra a xenofobia, contra as discriminações de toda a natureza", considerou.

As primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França apontam para uma vitória do Presidente em exercício, de Emmanuel Macron, centrista liberal, com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita.