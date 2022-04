Emmanuel Macron reeleito presidente da França por cerca de 58 dos votos

As primeiras projeções das eleições presidenciais de França apontam para a reeleição de Emmanuel Macron por 58 e a derrota da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que deve ficar pelos 42% de votos.

O atual chefe de Estado francês foi sempre dado como vencedor pelas sondagens relativas à segunda volta das presidenciais.

Na primeira volta das presidenciais, realizada há duas semanas, Macron obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% de Le Pen.



Segundo os dados mais recentes, a taxa de abstenção deve situar-se nos 28%, o que, a confirmar-se, será o maior valor desde 1969, em França.

Garantindo a vitória, Emmanuel Macron é o primeiro presidente desde Jacques Chirac, em 2002, a assegurar um segundo mandato. Curiosamente, o então presidente de França derrotou o pai de Le Pen, Jean-Marie.

No total, apenas outros três chefes de Estado franceses foram reeleitos e, a confirmar-se, apenas Macron conseguiu o feito depois de uma liderança com maioria parlamentar, no primeiro mandato.