Emmanuel Macron apela à união: "Temos de ser fortes, mas ninguém ficará para trás"

Emmanuel Macron fez um discurso de vitória em que apelou à união do povo francês, depois de ser reeleito nas eleições presidencias, por cerca de 58% dos votos.

O chefe de Estado, agora reconduzido no cargo por sufrágio universal, reconheceu a maioria que lhe deu a vitória, mas também aqueles "que votaram não por apoiar as minhas ideias, mas para servir de obstáculo à extrema-direita".

"Penso também em todos os nossos compatriotas que optaram por se abster e aqueles que votaram na senhora Le Pen. Já não sou o candidato de alguns, mas sou o presidente de todos", garantiu.

Emmanuel Macron prometeu dar resposta a todas as diferentes "dúvidas e divisões" em França, atualmente, e que é preciso "considerar todas as dificuldades e responder com eficácia a todos os que votaram e se expressaram".