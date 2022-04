Eleições em França. 63,23% votaram até às 17h00 locais

Também ao meio dia local, a taxa de participação nas eleições Presidenciais francesas ficou abaixo do registado à mesma hora no sufrágio de 2017.

É um valor 1,8% mais baixo do que na primeira volta, à mesma hora, e 2,1% mais baixo que a segunda volta das eleições de 2017, disputadas pelos mesmos candidatos.

Até às 17h00 locais (16h00 em Portugal continental), 63,23% dos franceses tinham votado na segunda volta das eleições Presidenciais do país que opõe Emmanuel Macron a Marie Le Pen.

A candidata Marine Le Pen votou pouco depois das 11h10 (10h10 em Portugal continental) no seu círculo eleitoral, em Hénin Beaumont, uma pequena cidade perto da fronteira belga, no norte do país. A acompanhar a líder de extrema-direita esteve o autarca de Hénin Beaumont, Steeve Briois, que pertence ao mesmo partido de Le Pen, o Rassemblement Nacional (RN ou Reagrupamento Nacional, em português).

O recandidato Emmanuel Macron chegou à sua mesa de voto em Touquet pouco antes das 13h09 (12h09 de Lisboa). O ainda presidente francês também se fez acompanhar de um forte dispositivo de segurança e pela mulher Brigitte Macron.

Nenhuma sondagem dá a vitória a Marine Le Pen na segunda volta das eleições presidenciais francesas. As últimas projeções, divulgadas na sexta-feira, no último dia de campanha, colocavam-na entre seis e 14 pontos abaixo de Emmanuel Macron.

Em todo o país, cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses são chamados a votar.