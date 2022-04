António Costa felicita "com grande entusiasmo" Macron pela vitória nas eleições

O primeiro-ministro português felicitou Emmanuel Macron pela reeleição nas eleições Presidenciais de França, este domingo.

"É com grande entusiasmo que encaro a perspetiva de continuarmos a trabalhar em conjunto nos próximos quatro anos", declara António Costa, no Twitter.

O líder do Governo português aponta que o povo francês demonstrou mais uma vez "o seu compromisso com o projeto europeu".

"Nos tempos desafiantes que o nosso continente e o mundo atravessam, é fundamental continuar a contar com a França na defesa do multilateralismo, da segurança, do combate às alterações climáticas e empenhada na construção de uma Europa humanista, justa, verde e próspera", conclui.