Odessa bombardeada. Pelo menos cinco mortos e 18 feridos confirmados

“Um silvo enorme ouviu-se no centro histórico de Odessa – e era um míssil”, descreve o enviado da Renascença, que ouviu três explosões. A cidade foi atacada com quatro mísseis, dois atingiram alvos e outros dois foram intercetados.

Tudo aconteceu sem um alarme antiaéreo prévio ucraniano. Agora, a proteção civil pede aos habitantes para ficarem nos abrigos.

Foram atingidos dois prédios e uma instalação militar, havendo confirmação de pelo menos, cinco mortos e 18 feridos.

“O único objetivo do ataque a Odessa é provocar terror. A Rússia tem que ser designada como um Estado que patrocina o terrorismo e ser tratado de acordo com isso. Precisamos de um muro entre a civilização e os bárbaros que atacam cidades pacíficas com mísseis”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Dmitry Kuleba através da sua conta no twetter.

Até agora a cidade estava a ser poupada aos bombardeamentos.