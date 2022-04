"Esta guerra vai durar mais um ano. É preciso limpar a nossa terra de russos"

Está à espera da intensificação da ofensiva sobre a cidade?

Desde quinta-feira que esperamos que as coisas fiquem cada vez piores. Estamos a preparar-nos para diferentes cenários. Como pode ver, aqui na cidade já temos vários tipos de fortificações como trincheiras, posições onde as pessoas se podem esconder, por exemplo atrás de blocos de cimento. Portanto, esperamos que os russos venham e até para lutas rua-a-rua. Esperamo-los amanhã, hoje mesmo. Todos os dias estamos cada vez mais preparados para os vários cenários

Quem vai realmente defender a cidade?

Todos aqueles que puderem usar uma arma. Em primeiro lugar temos o Exército, depois a Guarda Nacional e numa terceira linha contamos com as tropas de defesa territorial, compostas por diferentes pessoas que se dizem prontas para usar uma arma. São pessoas sem experiência militar que nós treinámos agora e colocámos em diferentes divisões como as defesas antitanque e outro tipo de tropas.

Qual tem sido o impacto dos constantes ataques russos durante a noite?

Eles destroem parcialmente as nossas infraestruturas e as nossas casas, mas felizmente sem muitas vítimas. Eles usam bombas de fragmentação que são proibidas e cujo principal alvo são as forças humanas. Se as pessoas se esconderem dentro dos edifícios, pelo menos entre duas paredes, serão capazes de salvar as suas vidas. Temos prédios parcialmente arruinados e cerca de 16 edifícios foram completamente destruídos. No total 87 pessoas morreram durante os bombardeamentos e cerca de 400 pessoas ficaram feridas.

Está a falar-me de alvos civis, mas os russos também atingiram objetivos militares.

No início da guerra, atingiram quartéis entre outros alvos militares. Mas desde então apenas bombardearam zonas civis como as áreas rurais ou lugares onde as pessoas estão a dormir. Nem sequer estamos a falar de zonas industriais como padarias ou outras fábricas, mas apenas de supermercados, por exemplo.

Quantas pessoas deixaram a cidade durante esta invasão?

Não temos um número exato. Proporcionámos às pessoas a possibilidade de saírem da cidade nos nossos autocarros de transporte público para Odessa e para a Moldávia. Por enquanto, estimamos que tenham saído 40% das pessoas, pelo que contabilizamos por estimativas associadas à recolha do lixo ou uso de água. Nikolaev é uma cidade de meio milhão de habitantes. Digamos que talvez tenham saído entre 200 mil a 250 mil pessoas.

Em termos de defesa militar, considera que o destino de Nikolaev nesta guerra está de certa forma ligado ao desfecho na cidade de Kherson, que está a 100 kms daqui e está já tomada pelos russos?

Kherson está ocupada e com certeza que o nosso futuro está com certeza ligado a essa cidade. Nós empurrámo-los de volta para Kherson. Hoje em dia, o nosso principal objetivo é proteger a cidade e seguir em frente. Há um mês eles cercaram a cidade em dois terços, depois nós repelimos esse avanço e eles foram embora para a região de Kherson.