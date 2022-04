Guterres vai a Moscovo falar com Putin

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai a Moscovo falar com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Nas missivas, António Guterres manifestou a intenção de deslocar-se a Moscovo e Kiev para reuniões com os dois líderes, com o objetivo de tentar um entendimento entre os dois países em guerra.

A notícia foi avançada esta quarta-feira por Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres.



"Neste momento de grande perigo em termos de consequências, o secretário-geral deseja discutir medidas urgentes para trazer paz à Ucrânia e o futuro do multilateralismo com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional", disse o porta-voz.