Costa, Sanchez e Scholz pedem aos franceses que votem em Macron

Os líderes de Espanha, Alemanha e Portugal publicaram um artigo no jornal “Le Monde”, no qual pedem aos eleitores franceses que apoiem a “liberdade, a democracia e uma Europa mais forte” votando em Emmanuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais, que decorrem no domingo (dia 24) em França.

É muito invulgar governantes de outros países interferirem nas eleições de um Estado, mas foi isso que fizeram Pedro Sánchez, Olaf Scholz e António Costa através de uma coluna de opinião, na qual sustentam que estas não são “umas eleições como outras quaisquer”.

“Precisamos de uma França que defenda os nossos valores comuns europeus” é o título do artigo em que não se lê o nome nem de Emmanuel Macron nem da líder da extrema-direita, Marine Le Pen, pelo nome, mas em que o chanceler alemão e os primeiros-ministros espanhol e português dizem “esperar” que vença o candidato com uma visão conjunta da “França, da Europa e do mundo”.

“A Europa enfrenta uma mudança de época”, começam por escrever Costa, Sanchez e Scholz.