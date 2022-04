“É muito difícil” garantir corredores humanitários, alerta Programa Alimentar Mundial

“E depois temos alguma dificuldade em fazer chegar às zonas ativas de batalha, mesmo que não estejam sitiadas, embora a essas zonas possamos chegar por outros caminhos. São situações sempre muito difíceis, que exigem a negociação com os dois lados – que nem sempre funcionam bem – para garantir que as nossas pessoas não são alvo de algum ataque”, explica ainda.

“Depois temos também todas as comunidades que estão do lado de lá, que também estão a sofrer no lado controlado pelo exército russo. É muito difícil também chegar a esse lado”, acrescenta Pedro Matos.

Pedro Matos trabalha normalmente no Sudão, mas foi deslocado para a operação do PAM na Ucrânia. Diz que, no Sudão, conta com 1.500 funcionários para fornecer ajuda ao mesmo número de pessoas (seis milhões), mas “nunca vamos ter este número aqui na Ucrânia”.

A intenção é proporcionar às pessoas “uma vida o mais normal possível”. Para tal, a estratégia diverge: “no Oeste e no Centro [do país] damos dinheiro, fazemos transferências monetárias e as pessoas vão ao supermercado e compram aquilo que precisam. No Leste, [onde a guerra é mais intensa] temos uma mistura de dar cereais para as pessoas fazerem pão e para as pessoas cozinharem ou massa ou cereais, sal, também para cozinharem. E depois temos ou enlatados ou as porções individuais que basta juntar água para aquelas zonas que as pessoas estão nos metros ou nos ‘bunkers’ ou estão em sítios onde não podem cozinhar”.

O responsável revela ainda que, além das transferências de dinheiro, no centro e Oeste do país, e do fornecimento de bens alimentares no Leste, “onde as cidades estão sitiadas ou os mercados colapsaram porque não há maneira de o setor privado levar comida”, o Programa Alimentar Mundial tem ainda em curso uma “operação de apoio aos refugiados, que neste momento é mais ativa na Moldávia, um país pequeno e que já tem cerca de 400.000 refugiados”.