Jair Bolsonaro defende armar “cidadãos de bem” do Brasil

Bolsonaro tem defendido por várias vezes o reforço do armamento de civis, desde que tomou posse no dia 01 de janeiro de 2019.

Este discurso em defesa do armamento surge um dia depois da imprensa brasileira ter denunciado que o ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, propôs a utilização de verbas destinadas ao apoio cultural (entre as quais dinheiro destinado às celebrações do bicentenário da independência do Brasil) para financiar conteúdos pró-armas.

Num vídeo a que o portal Agência Pública teve acesso, é possível ver que a, 28 de março, na Convenção Nacional Pró-armas, o responsável propõe “trazer filmes sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade humana”.

André Porciúncula detalhou ainda que, este ano, devido às celebrações do bicentenário da independência do Brasil, o país tem 1,2 mil milhões de reais (240 milhões de euros) a serem destinados a conteúdos culturais que podem ser usados em documentários, filmes e outros formatos para as redes sociais.