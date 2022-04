Guterres quer ir a Moscovo e Kiev falar com Putin e Zelenskiy

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, escreveu cartas aos Presidentes russo e ucraniano, Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy.

António Guterres pretende deslocar-se a Moscovo e Kiev para reuniões com os dois líderes, com o objetivo de tentar um entendimento entre os dois países em guerra.

A notícia foi avançada esta quarta-feira por Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres.



"Neste momento de grande perigo em termos de consequências, o secretário-geral deseja discutir medidas urgentes para trazer paz à Ucrânia e o futuro do multilateralismo com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional", disse o porta-voz.



Na terça-feira, António Guterres tinha apelado a uma trégua de quatro dias na guerra na Ucrânia, durante o período da Páscoa ortodoxa, numa altura em que teve início uma nova ofensiva russa no Leste da Ucrânia.

O objetivo desta trégua é permitir a abertura de corredores humanitários para permitir a saída da população civil das zonas de conflito.

“Estou a pedir uma pausa humanitária ortodoxa na Semana Santa para a guerra na Ucrânia”, declarou António Guterres, numa mensagem proferida em frente à sede das Nações Unidas.