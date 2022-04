França/Eleições: Macron acusa Le Pen de depender do poder russo e de Putin

Emmanuel Macron e Marine Le Pen iniciaram hoje debate explanando as suas propostas para defender o poder de compra dos franceses, prejudicados nos últimos meses pelo aumento dos preços da energia e pelas consequências da guerra na Ucrânia.

Acusada de depender do Presidente russo Vladimir Putin, a candidata de extrema-direita respondeu que “não tinha outra dependência senão pagar o seu empréstimo”.

A acusação de Macron a Le Pen foi feita durante o debate televisivo para as eleições presidenciais, cuja segunda volta está marcada para 24 de abril.

Le Pen defendeu inicialmente as suas propostas para reduzir o IVA em todas as fontes de energia, de 20% para 5,5%, dizendo que entre essa e outras medidas poderia aumentar o rendimento familiar líquido numa média de 150 a 200 euros.

O atual chefe de Estado salientou as medidas já tomadas pelo seu Governo para estancar os preços do gás e da eletricidade, mas afirmou que o corte do IVA iria promover o consumo de “energia fóssil que deve ser importada”.

Marine Le Pen passou à segunda volta das eleições presidenciais em França, ao recolher 23,2% dos votos no escrutínio do passado dia 10, e voltará a defrontar o Presidente cessante, Emmanuel Macron, que obteve 27,8% dos votos.

O ocupante do Eliseu (Presidência francesa) é escolhido no próximo domingo, assinalando as sondagens mais recentes um aumento da vantagem de Emmanuel Macron em relação a Marine Le Pen.