Rússia expulsa 31 diplomatas e funcionários das embaixadas dos Países Baixos, Holanda e Áustria

A Rússia ordenou a expulsão de 31 diplomatas e funcionários dos Países Baixos, Belgica e Áustria.

De acordo com a Agência France Press, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo declarou 15 diplomatas dos Países Baixos ‘persona non grata’, assim como 12 funcionários da embaixada belga a quem foi dado um prazo de duas semanas para saírem do país.

Há ainda quatro diplomatas austríacos que têm até domingo para abandonar a Rússia.

É a resposta à expulsão de pessoal diplomático russo destes três países, numa decisão que Moscovo diz ser "infundada" e “provocatória”.

No plano das reações, a Bélgica já disse alertou que esta medida “totalmente injustificada e infundada” da Rússia vai aumentar o “isolamento diplomático internacional” do país.

Já o ministro neerlandês dos Negócios Estrangeiros, Wopke Hoekstra, diz que “agora vamos ver quais as consequências do facto de tantos colegas terem que deixar Moscovo e São Petersburgo”.

Nas próximas horas é de esperar que sejam expulsos mais diplomatas da Rússia, em resposta às decisões da Alemanha e da França de enviar para casa 40 dos enviados de Moscovo.