Oiça o testemunho do enviado da Renascença. Começou a ofensiva russa no Donbass

O enviado especial da Renascença à Ucrânia confirma que as tropas russas intensificaram os ataques na região do Donbass, no leste do país. José Pedro Frazão, que está em Kharkiv, deu conta de intensos bombardeamentos nas últimas horas.

A Rússia já confirmou ter realizado dezenas de ataques aéreos e de ter disparado mísseis contra essa zona Ucrânia. Em comunicado, o Ministério da Defesa diz que os bombardeamentos neutralizaram 13 locais utilizados pelas forças ucranianas A mesma nota refere que está a concentrar tropas na cidade de Sloviansk, região de Donetsk.

Moscovo fez um ultimato e exige que as forças ucranianas e combatentes estrangeiros escondidos na fábrica metalúrgica Azovstal, na cidade de Mariupol, deponham as armas até o meio-dia se quiserem sobreviver (10h00 em Portugal).



Com o intensificar dos ataques, pelo terceiro dia consecutivo, não vão ser abertos corredores humanitários para a saída de civis.