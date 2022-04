Aumenta o número de mortos nas inundações na África do Sul

Pelo menos 448 pessoas morreram nas recentes inundações registadas na África do Sul, principalmente na região de Durban, na costa Leste do país, onde 40.000 pessoas permanecem desalojadas, disseram as autoridades locais nesta terça-feira.

"Hoje, as equipas de busca e salvamento descobriram mais cinco corpos e o número de mortos ascende a 448", referiu o governador da província sul-africana de KwaZulu-Natal (KZN), Sihle Zikalala, numa conferência de imprensa.

O governante sul-africano adiantou que "seis equipas de socorro continuam a procurar por aqueles que ainda se encontram desaparecidos".

Na segunda-feira, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, deu conta da existência de 443 mortos, 48 desaparecidos, e 40.000 desalojados em KZN.

Zikalala falava aos jornalistas em Durban, a cidade portuária de KwaZulu-Natal mais afetada pelas catastróficas cheias, onde se reuniu com as várias equipas de proteção civil, serviços de emergência e gestão de calamidades que foram destacadas para de várias partes do país.

"A escala e magnitude das inundações que enfrentamos estão além da capacidade da província", frisou.