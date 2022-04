Zelensky anuncia início da segunda fase da guerra e promete que não se renderá no Donbass

O líder da Ucrânia enfatizou que as forças militares do país continuarão a lutar contra a incursão russa na região mais a leste. “Não importa quantos militares russos venham para o Donbass, vamos defender-nos e faremos isso diariamente. Não vamos desistir de nada que seja ucraniano, mas não queremos nada que não seja nosso”, disse Zelensky.

“As forças russas iniciaram a batalha pela ocupação do Donbass para a qual se estão a preparar há muito tempo, e mobilizaram uma parte substancial do exército, que estará concentrado e focado nesta ofensiva”, disse Zelensky.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky disse esta segunda-feira que as forças russas começaram a batalha para conquistar o Donbass. Kiev acredita que este passo marca a segunda fase da guerra que já vai quase com dois meses.

As forças russas estão a reposicionar-se e a reforçar o poderio militar no Donbass há várias semanas, depois de terem saído frustradas as tentativa de capturar a capital Kiev.

O Kremlin diz que quer "libertar" a região e os separatistas pró-Rússia combatem o exército da Ucrânia naquela zona há vários anos.